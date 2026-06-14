Европейские лидеры оставили без внимания заявления американской разведки о биологических лабораториях на украинской территории. На это в соцсети X указал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он отметил, что никакой официальной реакции Брюсселя на обнародованные сведения не последовало. Согласно документам национальной разведки Соединённых Штатов, на подконтрольных киевскому режиму землях было построено 40 подобных объектов, работавших с военными институтами США. Мема выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Я много раз говорил, что мы идём по опасному для Европы пути, допускающему полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины», — подчеркнул политик.

По его мнению, Брюссель обязан дать официальный комментарий. Кроме того, европейские структуры должны потребовать от Киева должных объяснений относительно деятельности этих лабораторий.

Напомним, накануне офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами биолабораторий более чем в 30 странах, где изучаются опасные вирусы и микробы, а в ряде случаев проводились эксперименты по усилению патогенов через мутации. В документах упоминается, что на украинской территории построили четыре таких учреждения, на что выделили миллионы долларов, в том числе из бюджета Пентагона, для исследований птичьего гриппа и других особо опасных возбудителей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассекреченные материалы подтверждают многократные заявления Москвы по данной теме.