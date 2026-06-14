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Регион
14 июня, 13:36

«Правда погребена под пропагандой»: В Германии раскритиковали замалчивание темы биолабораторий США

Дагделен: Дискуссию о биолабораториях США на Украине заглушали пропагандой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить пропагандой и цензурой. Такое заявление сделала Севим Дагделен — эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Она написала об этом в соцсети Х.

«Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили «агентом Кремля» или «сторонником пророссийских теорий заговора» — даже в статьях Википедии и официальных украинских «разведывательных отчётах», — заявила она.

Политик добавила, что точно так же сейчас пытаются дискредитировать директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая обнародовала документы об этих лабораториях.

В США вскрыли полный список партнёров украинских биолабораторий
В США вскрыли полный список партнёров украинских биолабораторий

Напомним, что накануне офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства того, что США финансируют биолаборатории более чем в 30 странах. Многие из них изучают опасные вирусы и микробы, а в некоторых случаях эксперименты касались того, как сделать патогены ещё опаснее с помощью мутаций.

В документах упоминается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине. Всего там построили четыре таких учреждения, на что потратили миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. США оплачивали там изучение птичьего гриппа и других особо опасных вирусов. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти рассекреченные документы подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.

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Наталья Афонина
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