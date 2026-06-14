Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить пропагандой и цензурой. Такое заявление сделала Севим Дагделен — эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Она написала об этом в соцсети Х.

«Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили «агентом Кремля» или «сторонником пророссийских теорий заговора» — даже в статьях Википедии и официальных украинских «разведывательных отчётах», — заявила она.

Политик добавила, что точно так же сейчас пытаются дискредитировать директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая обнародовала документы об этих лабораториях.

Напомним, что накануне офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства того, что США финансируют биолаборатории более чем в 30 странах. Многие из них изучают опасные вирусы и микробы, а в некоторых случаях эксперименты касались того, как сделать патогены ещё опаснее с помощью мутаций.

В документах упоминается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине. Всего там построили четыре таких учреждения, на что потратили миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. США оплачивали там изучение птичьего гриппа и других особо опасных вирусов. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти рассекреченные документы подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.