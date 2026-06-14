В Соединённых Штатах обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий, которые содержатся в рассекреченном отчёте аппарата директора Национальной разведки США. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в разделе «Сеть украинских научных сотрудников» вместе с американскими оборонными подрядчиками фигурируют структуры Минсельхоза США, Всемирная организация по охране здоровья животных, а также исследовательские компании JGI и Orion. В число академических партнёров украинских лабораторий попали несколько американских университетов и немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года президент США Дональд Трамп прекратил финансирование американских биолабораторий по всему миру из-за невозможности контроля за их деятельностью, заявив, что биологическое оружие давно стало инструментом Демократической партии для дестабилизации, подрыва экономик и смены руководств в разных странах. По мнению автора сообщения, шаги Трампа заслуживают внимания, особенно учитывая, что такие лаборатории до сих пор действуют даже на территории бывших советских республик.