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Регион
14 июня, 12:53

В США вскрыли полный список партнёров украинских биолабораторий

Нацразведка США: ВОЗ принимала участие в работе биолабораторий на Украине

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Соединённых Штатах обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий, которые содержатся в рассекреченном отчёте аппарата директора Национальной разведки США. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в разделе «Сеть украинских научных сотрудников» вместе с американскими оборонными подрядчиками фигурируют структуры Минсельхоза США, Всемирная организация по охране здоровья животных, а также исследовательские компании JGI и Orion. В число академических партнёров украинских лабораторий попали несколько американских университетов и немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.

Ложь, угрозы и опыты с патогенами: Разведка США раскрыла неприглядную правду о биолабораториях по всему миру
Ложь, угрозы и опыты с патогенами: Разведка США раскрыла неприглядную правду о биолабораториях по всему миру

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года президент США Дональд Трамп прекратил финансирование американских биолабораторий по всему миру из-за невозможности контроля за их деятельностью, заявив, что биологическое оружие давно стало инструментом Демократической партии для дестабилизации, подрыва экономик и смены руководств в разных странах. По мнению автора сообщения, шаги Трампа заслуживают внимания, особенно учитывая, что такие лаборатории до сих пор действуют даже на территории бывших советских республик.

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Анастасия Никонорова
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