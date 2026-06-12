Офис директора национальной разведки США Талси Габбард предал гласности доказательства финансирования биологических лабораторий более чем в 30 странах. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

После многомесячного поиска в архивах и документах разведсообщества были раскрыты данные о многолетней поддержке правительством Соединенных Штатов более чем 120 биологических объектов.

Утверждается, что многие структуры проводили исследования опасных патогенов или занимались этим раньше. В ряде случаев программа включала эксперименты по усилению их функций в результате мутации.

В заявлении также упоминается, что опасные патогены находились в одной из лабораторий на Украине. Американское разведсообщество ранее предупреждало об этом.

При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных учреждений, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.

В офисе Габбард подчеркнули, что структуры из команды нацбезопасности администрации Джо Байдена лгали американскому народу о финансируемых и поддерживаемых США объектах и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Там также добавили, что действующий президент Дональд Трамп понимает исходящую от таких исследований угрозу. Поэтому в мае прошлого года он подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование

Глава ФСБ России Александр Бортников ранее выразил обеспокоенность деятельностью биолабораторий НАТО на территории СНГ. Он также отметил, что Запад целенаправленно препятствует интеграционным процессам в Содружестве и пытается дестабилизировать государства-участники изнутри. Бортников призвал задуматься над тем, с какой целью в регионе создаются цифровые лаборатории.