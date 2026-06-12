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Регион
12 июня, 15:27

Ложь, угрозы и опыты с патогенами: Разведка США раскрыла неприглядную правду о биолабораториях по всему миру

США опубликовали доказательства финансирования биолабораторий в 30 странах

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Офис директора национальной разведки США Талси Габбард предал гласности доказательства финансирования биологических лабораторий более чем в 30 странах. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

После многомесячного поиска в архивах и документах разведсообщества были раскрыты данные о многолетней поддержке правительством Соединенных Штатов более чем 120 биологических объектов.

Утверждается, что многие структуры проводили исследования опасных патогенов или занимались этим раньше. В ряде случаев программа включала эксперименты по усилению их функций в результате мутации.

В заявлении также упоминается, что опасные патогены находились в одной из лабораторий на Украине. Американское разведсообщество ранее предупреждало об этом.

При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных учреждений, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.

В офисе Габбард подчеркнули, что структуры из команды нацбезопасности администрации Джо Байдена лгали американскому народу о финансируемых и поддерживаемых США объектах и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Там также добавили, что действующий президент Дональд Трамп понимает исходящую от таких исследований угрозу. Поэтому в мае прошлого года он подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование

Совбез РФ предупредил о сети биолабораторий Запада по всему миру
Совбез РФ предупредил о сети биолабораторий Запада по всему миру

Глава ФСБ России Александр Бортников ранее выразил обеспокоенность деятельностью биолабораторий НАТО на территории СНГ. Он также отметил, что Запад целенаправленно препятствует интеграционным процессам в Содружестве и пытается дестабилизировать государства-участники изнутри. Бортников призвал задуматься над тем, с какой целью в регионе создаются цифровые лаборатории.

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Никита Никонов
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