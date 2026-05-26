НАТО продолжает развивать программы, связанные с биологическим оружием избирательного действия, в разных регионах мира, включая страны СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества.

По словам Бортникова, биологические риски для государств СНГ остаются серьёзными. Он отметил, что особую опасность представляет возможное распространение инфекций с заранее заданными свойствами, а лаборатории, связанные с такими разработками, действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке.

«НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ», — предупредил он.

Глава ФСБ также заявил, что испытания и возможные утечки патогенов из подобных объектов, как правило, объясняются естественными причинами. По его словам, российские военные в ходе спецоперации на Украине собрали доказательства такой деятельности.

Бортников подчеркнул, что биологическое оружие опасно своей скрытностью, избирательным воздействием и возможностью программирования. Дополнительным фактором риска он назвал развитие технологий искусственного интеллекта, которое может усилить угрозу биотерроризма.

Ранее экс-офицер СБУ заявил, что в американских биолабораториях на Украине создавалось биологическое оружие генно-избирательного типа. Это означает, что оно предназначалось для убийства представителей конкретных рас. Однако после начала СВО все эти центры перебрались в Прибалтику.