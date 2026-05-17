Россия под ударом: что засекречено в биолабораториях США на Украине? Оглавление Полная секретность и непрозрачность для всех Целью исследований является Россия? Биолаборатории уже не «российская пропаганда»? Зачем в США решили разворошить этот улей? Концы в воду: от чего хотят «отмазаться» США? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как биолаборатории США у границ России собирали биоматериалы русских, кто пытался предупредить мир об опасности и почему проверка началась только сейчас. 16 мая, 21:20 Биолаборатории США на Украине стали триггером госпереворота, и почему это вскрыли только сейчас. Обложка © ChatGPT

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о запуске процедуры проверки финансирования 120 биологических лабораторий, находящихся за пределами Америки.

Основное внимание будет уделено лабораториям на территории Украины, на которые США, по данным Минобороны России, потратили более 200 миллионов (на момент начала СВО).

Звучит прекрасно! И дело даже не в 200 миллионах денег налогоплательщиков, а в том, на что они потрачены. Официально в этих лабораториях проводятся исследования с целью создания защиты от биологического оружия. Однако не надо быть специалистом в этой сфере, чтобы понимать, что эти работы могут вести и непосредственно к созданию биологического оружия. И ведь непрозрачность этих работ такова, что никто реально не знает, в чём они действительно заключаются.

Полная секретность и непрозрачность для всех

Об этом не знают власти стран, в которых они работают. Бывший премьер Украины Николай Азаров в одном из интервью после Майдана говорил, что команда Виктора Януковича, придя к власти, столкнулась с тем, что руководство Украины было отрезано от любой информации о происходящем за закрытыми дверьми американских лабораторий — украинцев туда не подпускали на пушечный выстрел. Есть даже теория, что одним из триггеров к перевороту стала попытка украинских властей навести какой-то порядок в этой области.

В этом, конечно, нет ничего удивительного, учитывая, что Украина все эти годы была (и остаётся) фактически подвассальным государством, на территории которого американцы могут творить всё что угодно, даже не консультируясь с местными властями.

Удивительно тут то, что о происходящем не знают в самой Америке. Во всяком случае, об этом не знают аж в Нацразведке, а это, на минуточку, структура, объединяющая 17 спецслужб, включая ЦРУ и военную разведку, то есть более чем компетентные органы, которые должны знать всё. Ан нет, оказывается, в комнате Синей Бороды есть ещё одно потаённое место, о котором не знает сам Синяя Борода!

Это, к слову, крайне отрицательно свидетельствует о степени устойчивости и надёжности самой американской политической системы. Но это уже в большей степени должно заботить американских избирателей и налогоплательщиков. Впрочем, в данном случае речь ведь идёт ни много ни мало об оружии массового поражения, так что это уже проблема всего мира. Тем более что речь — об исследованиях, проводящихся у самых границ России.

Целью исследований является Россия?

Это вообще отдельная тема. Понятно, что любая страна предпочла бы ставить опасные опыты подальше от собственной территории. Вот только американские биолаборатории подозрительно компактно расположены вдоль российской границы, в наших бывших республиках: на Украине, в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. Совпадение? Ещё одно странное «совпадение» заключается в том, что, по данным нашего МО, конкретно — войск РХБЗ, американцами производился набор биоматериалов местных жителей, которые генетически являются русскими, кроме того, по данным нашего профильного ведомства, на них ставились опыты с целью выявления устойчивости к тем или иным формам патогенного воздействия. Третье «совпадение»: глава ведомства генерал Кириллов, который неоднократно предупреждал мир об опасности, демонстрируя подтверждения того, что американцы ведут на территории Украины фактически запрещённую всеми международными конвенциями деятельность, в позапрошлом году стал жертвой теракта, как будто преследовавшего единственную цель — заткнуть ему рот.

Биолаборатории уже не «российская пропаганда»?

Американцы, разумеется, всё отрицали. Правда, в начале СВО вышла у них промашка: выступая перед Конгрессом, замгоссекретаря Виктория Нуланд, отвечая на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие, заявила, что на Украине есть биолаборатории, и выразила обеспокоенность тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к накопленным там материалам.

То есть косвенно признала, что в этих лабораториях происходит нечто запрещённое. Потом, правда, сразу оговорилась: «Это хрестоматийный российский метод — обвинять других в том, что они сами планируют сделать». То есть я не я, лошадь не моя. Это всё русская пропаганда!

А Тулси Габбард тоже русская пропаганда?

К слову, эта действительно смелая женщина давно стала костью в горле «глубинному государству», и об опасности деятельности лабораторий на Украине она предупреждала ещё четыре года назад, называя «неоспоримым фактом» существование на Украине от 25 до 30 биолабораторий, финансируемых правительством США, где исследуют смертельно опасные патогены.

Разумеется, уже тогда ей прилетели обвинения в работе на Россию. В частности, конгрессмен Адам Кинзингер и сенатор Митт Ромни называли её высказывания о биолабораториях на Украине «предательскими» и «служащими интересам российской пропаганды». Тогда же её внесли в базу данных «Миротворца» за участие «в информационных спецоперациях России против Украины».

Кстати, Кинзингер и Ромни — оба республиканцы, так что биолаборатории — это не чисто тема демократов, это круговая порука. И, помимо вопроса о компетентности американской Нацразведки, которая не знает, что делает одна из бюджетных организаций США за рубежом, у меня ещё вопрос: а почему это начали копать только сейчас? Ведь президент-республиканец у власти уже почти полтора года, а в Конгрессе респы имеют большинство и того дольше. Почему только сейчас дошли руки до этого вопроса, который явно не может считаться второстепенным?

Зачем в США решили разворошить этот улей?

Конечно, можно предположить, что дело не в самих лабораториях, а всё это расследование является одной из частей плана по склонению киевского режима к подписанию мира с Россией, наряду с анктикоррупционными делами, осуществляемыми подконтрольными США органами на Украине. Либо же продолжением кампании по дискредитации режима Байдена. Это особенно актуально сегодня на фоне того, что администрация Трампа очень сильно наломала дров на Ближнем Востоке, и это может стоить ей большинства в Конгрессе уже ближайшей осенью, очень кстати было бы сместить акценты на нечто громкое и реально способное отвлечь внимание. Ведь за потраченные в Иране миллиарды нужно как-то ответить, и тут логично сказать: а вот Байден-то как ваши денежки тратил, дорогие избиратели! И не ради интересов Америки, а для создания ОМП, что является международным преступлением и позорит нашу великую страну!

Конечно, всё это «умаляет» серьёзность темы, и в этом случае, скорее всего, никакого действительно сенсационного итога у расследования не будет. Во всяком случае такого, который дискредитировал бы саму Америку, а не отдельных чиновников демократической администрации. А ведь лаборатории эти, если что, появились не при Байдене, и не при Обаме, а еще в 90-е. При этом ни республиканец Джордж Буш – младший, ни сам же Трамп на первом сроке ничего не сделал, чтобы раскрыть или остановить их деятельность.

И тут возникает ощущение, что реальная цель расследования может заключаться в том, чтобы заранее «перевести стрелки». Заранее, перед чем-то весьма и весьма неприятным.

Концы в воду: от чего хотят «отмазаться» США?

Напомню, одной из наиболее обсуждаемых тем в мировых новостных лентах стала вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius в начале месяца, давшая повод для разговоров о новой пандемии, сравнимой с пандемией коронавируса в 2020-м. И тут есть несколько интересных «совпадений». Во-первых, хантавирусы — это не нечто ранее науке неизвестное, но в данном случае речь идёт о некоем штамме, смертность от которого в разы больше, чем от того, к чему мы привыкли, что навевает мысли о его рукотворном появлении. Во-вторых, почти одновременно с инцидентом с судном в Атлантике произошла вспышка заболевания со смертельными исходами за десятки тысяч километров… на Украине, где жертвами стали боевики ВСУ сразу в нескольких областях. На территории, где работают пресловутые лаборатории. Наконец, ещё покойный генерал Кириллов предупреждал когда-то о том, что в этих лабораториях ведётся в том числе изучение хантавирусов. Опять совпадения?

К слову, 120 американских объектов разбросаны по всему миру. Не исключено, что они есть и на территории Аргентины, где у власти проамериканское правительство. И откуда в свой злополучный круиз отправился MV Hondius.

Что, если нынешнее расследование — это попытка заранее откреститься от новой пандемии, которая вот-вот может стать реальностью? Или от применения биологического оружия на Украине, которая терпит поражение, и ОМП может стать последним аргументом «партии войны» на коллективном Западе? Замести следы. К чему, собственно, и призывала Нуланд четыре года назад…

Авторы Дмитрий Родионов