Из нормальных стран не бегут: Лучшие годы для Украины были в СССР Оглавление Рейтинг несчастья Из счастливых стран не уезжают Сколько людей покинуло Незалежную? 39, 42 или 28? Правду скрывают Перепись откладывают 25 лет подряд А ведь при Советах было в полтора раза больше! Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему Украина заняла 111-е место в мире в рейтинге счастья, оказавшись рядом с Афганистаном, и какой ценой Европа и США поддерживают этот «верный путь». 14 мая, 21:45

Рейтинг несчастья

Украина оказалась самой несчастной страной Европы, набрав 4,7 балла из 10 и заняв 111-е место из 147, пишет журнал Visual Capitalist.

Близки к ней в Европе оказались Турция (5,3 балла), Болгария (5,7), Греция (5,7), Албания (5,7) и другие балканские страны, Молдова (5,9), Венгрия (5,9) и Португалия (6). Несчастнее Украины оказались такие страны, как Сьерра-Леоне (3,3), Малави (3,3) и Афганистан (1,4).

А в прошлогоднем Всемирном рейтинге счастья Gallup Украина оказалась на предпоследнем месте из 35, пропустив вперёд лишь Индию.

Эти данные, безусловно, наглядно иллюстрируют серьёзные социально-экономические проблемы, вызванные военными действиями и их последствиями для населения и его психологического состояния.

Впрочем, снижение числа людей, удовлетворённых своей жизнью на Украине, — процесс, продолжающийся долгие годы, и едва ли проблема исключительно в войне. Так, до начала военных действий Украина занимала 38-е место из 44 стран в рейтинге Gallup International.

Интересно, насколько учитывается в данных опросах сокращение численности населения и учитывается ли вообще? Тем более что это объективно — более точный показатель удовлетворённости условиями жизни. Даже вне контекста войны — в странах, где всё хорошо, и население больше: люди охотнее размножаются, больше приезжают в страну, меньше уезжают.

Из счастливых стран не уезжают

Есть страны богатые и счастливые, куда люди стремятся, где численность населения растёт пропорционально уровню жизни. А есть страны бедные и несчастные, к тому же раздираемые конфликтами, из которых большинство населения мечтает уехать любым доступным способом.

На Украине, как мы знаем, для значительной части населения (мужчин от 22 до 66) эта опция закрыта. Тем не менее, когда ещё можно было, этой возможностью воспользовались многие. Да и сейчас продолжают искать способы побега те, кому запрещено, равно как и продолжают уезжать те, кому это разрешено. Уезжают не только молодые мужчины, но и женщины, старики, которым не грозит мобилизация. Во всяком случае, пока. На всякий случай. Ну и банально потому, что ловить на Украине им совершенно нечего.

Сколько людей покинуло Незалежную?

Как заявил в конце прошлого года уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, одиннадцать миллионов украинцев выехали из страны.

При этом он отметил, что, по данным МИД Украины, официально зафиксировано порядка 8,5 миллиона украинцев, покинувших страну. Остальные либо не зарегистрировались в странах пребывания, либо не встали на консульский учёт.

Чуть раньше заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что население Украины за три года сократилось на 8 миллионов человек. А директор фонда ООН Бауэр ещё в конце 2024 года утверждал, что Незалежную с начала СВО покинуло 10 миллионов граждан.

Это только уехавшие. Причём официально. А сколько неофициально? А сколько погибших непосредственно от боевых действий, а также от их последствий? Не знает никто.

39, 42 или 28? Правду скрывают

Между тем, по данным справочного сайта Американской библиотечной ассоциации Worldometer, демонстрирующего динамику населения стран мира в реальном времени, в настоящий момент на Украине проживает 39 миллионов и около восьмиста тысяч человек. А вот сайт countrymeters показывает уже другую цифру — 42 миллиона.

Разница в три миллиона — это существенная, хотя и допустимая погрешность для страны, находящейся в состоянии Украины. Но всё равно цифры звучат как-то совершенно фантастически. Очевидно, их пытаются привязать к последней переписи населения, показавшей результат 48,457 млн человек. Вот только было это аж в 2001 году, и тогда у Украины были Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

А согласно отчёту «Оценка наличного населения Украины», обнародованному 23 января 2020 года в телеграм-канале министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, реальная численность наличного населения, проживавшего на территории Украины на 1 декабря 2019 года без учёта Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, составляла 37 миллионов 289 тысяч человек. По данным же Укрстата, численность населения Украины в феврале 2022-го составляла порядка 41 миллиона.

А в феврале прошлого года Государственная миграционная служба страны называла цифру 28,7 миллиона человек. И это, надо понимать, намного ближе к правде, учитывая события последних лет.

Перепись откладывают 25 лет подряд

В любом случае объективность данных подтвердить невозможно. Самый объективный инструмент подсчётов — перепись населения, а она на Украине в последний раз проводилась четверть века назад.

С этой переписью вообще интересная история. По закону новая должна была быть проведена через десять лет — в 2011-м. Но её проведение постоянно откладывали. Тогдашняя оппозиция утверждала, что «злочинная влада» Януковича пытается скрыть реальные масштабы демографической катастрофы. Однако перепись так и не была проведена и после победы «революции гидности» — новые власти перенесли её сначала на 2020-й, потом на 2023-й, а после начала СВО — и вовсе на «неопределённый срок». Надо понимать, что перепись в обозримом будущем не проведут, ибо реальные цифры способны посеять ужас и панику.

Тут, конечно, недолго удариться в конспирологию и вспомнить заявление эпатажного экс-депутата от бывшей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича в 2020 году, который утверждал, что существует «секретный меморандум» Украины с Международным валютным фондом, подразумевающий сокращение населения Украины до 10 млн человек.

Конечно же, это конспирология, однако факт стремительного сокращения населения Украины, причём начавшегося с первых дней Незалежности задолго до СВО и не просто не останавливающегося, а стремительно набирающего обороты, отрицать уже невозможно. И если сегодня модно обвинять Россию во всех бедах, то как объяснить депопуляцию при всех украинских президентах?

Итак, ещё раз: в момент распада СССР в 1991 году население республики составляло около 52 миллионов человек, и это был исторический рекорд для этой местности. Почти сразу с обретением независимости началось снижение. Уже через десять лет оно составило почти четыре миллиона человек, а ещё через десять лет председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева утверждала, что за последние 15 лет убыль составила 7 миллионов человек.

А в 2013 году Институт демографии и социальных исследований национальной Академии наук осуществил исследование, которое дало интересные результаты: к 2050 году население Украины должно было сократиться до 36 миллионов человек. А известный социолог Евгений Копатько ещё в 2013-м предсказывал, что к 2030 году население Украины будет составлять всего 30 миллионов человек.

Без войны и потери территории.

Интересно, что после победы «Майдана» прогнозы уже начали сбываться. Ещё до начала СВО экс-премьер Николай Азаров утверждал, что на Украине уже осталось порядка 30 миллионов человек, а по итогам 2025 года, по его мнению, население составило не более 20 миллионов.

Конечно, сторонники украинской власти скажут, что всё это «российская пропаганда». А как быть со словами украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, который ещё в 2018-м считал, что на Украине постоянно проживает от силы 27 миллионов человек?

А ведь при Советах было в полтора раза больше!

Киевский режим будет до последнего скрывать реальные данные (если они вообще у кого-то есть) и рисовать «красивую картинку» со ссылкой на «международные исследования», цепляясь за успокаивающе звучащие цифры в 38 или 42 миллиона. Успокаивающие и привычные. Ведь они когда-то были реальностью и были максимально приближены к тем цифрам, с которыми Украина помпезно отделялась от «угнетавшей её веками империи».

Странно получается, но при «имперском угнетении» экономика Украины была пятой среди экономик Европы. Украина была одной из самых густонаселённых стран континента. Через пять лет будем жить как во Франции, говорил тогда, пытаясь обосновать необходимость отделения от СССР, первый президент Украины Леонид Кравчук. Сегодня это звучит как издевательство. Украина уже никогда не будет жить даже так, как при Януковиче. Да и будет ли Украина вообще — отдельный большой вопрос.

Авторы Дмитрий Родионов