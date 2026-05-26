Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что западные страны продолжают формировать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. На открытии Международного форума по безопасности он назвал опасной тенденцией использование химического и биологического оружия как инструмента давления на независимые государства.

«Ещё одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства. По всему миру продолжает создаваться сеть закрытых западных биолабораторий», — отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Александр Венедиктов считает, что такая практика усиливает международные риски и требует внимания со стороны государств, которые выступают за укрепление глобальной безопасности.