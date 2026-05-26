26 мая, 06:44

Бортников призвал подумать о мотиве Запада в открытии цифровых лабораторий в СНГ

Обложка © ТАСС / Павел Быркин

Запад пытается затормозить интеграцию в СНГ и расшатать страны Содружества изнутри. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран организации.

По его словам, внешние силы стремятся ослабить связи между государствами Содружества, заставить их народы забыть общую историю и столкнуть друг с другом. Бортников считает, что конечная цель такой политики — установить влияние Запада в регионе. Глава ФСБ подчеркнул, что странам СНГ важно трезво оценивать происходящее и вместе защищать общие интересы. По его словам, государства Содружества связаны между собой гораздо глубже, чем с любыми внешними игроками.

Он заметил также, что западные разведслужбы используют цифровые технологии для воздействия на общественные настроения в странах СНГ. По его словам, речь идёт о создании сети «цифровых» лабораторий. Бортников утверждает, что такие структуры могут собирать данные о поведении населения, анализировать социальные реакции при помощи ИИ и искать «точки напряжения» внутри общества.

«Фактически речь идет о внедрении внутри СНГ инструментов манипулятивного воздействия на настроения и поведение граждан с учетом специфики того или иного государства. Делается это, в том числе, с прицелом на реализацию адаптивных сценариев «цветной революции», — заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он призвал спецслужбы стран СНГ внимательнее оценивать интерес Запада к быстрому внедрению цифровых решений в стратегических отраслях, системах связи и госуправления.

Бортников также отметил, что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей не гарантирована, как и надёжность полностью цифровых механизмов управления страной в условиях возможного кризиса. По его словам, участникам заседания стоит обсудить эти риски и определить направления практического сотрудничества.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин направил обращение к спецслужбам СНГ на фоне заметного усложнения военно-политической ситуации в мире. Он отметил, что на границах стран Содружества появились новые очаги напряжения.

Владимир Озеров
