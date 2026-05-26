Путин обратился к спецслужбам СНГ из-за новых очагов нестабильности
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Об этом говорится в его обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
По словам главы государства, серьёзный кризис охватил Ближний Восток, а новые очаги нестабильности появились в том числе рядом с границами стран Содружества.
«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьёзный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ», — заметил Владимир Путин.
Президент РФ подчеркнул, что в этих условиях силовым структурам стран СНГ важно активнее использовать аналитические, кадровые, оперативные и технические возможности. Он также призвал регулярно обмениваться информацией и вырабатывать общие подходы для защиты Содружества от внутренних и внешних угроз.
Ранее Путин и национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре подчеркнули важность заседания Совета глав государств СНГ.
