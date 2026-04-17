17 апреля, 14:15

Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ

Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой встречи стало углубление связей России с государствами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ. Видео © MAX / «Кремль. Новости»

Лидер РФ подчеркнул, что взаимодействие с ближайшими соседями всегда находится в центре внимания. По его словам, такой подход сохраняется на постоянной основе и не изменится в будущем.

«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений», — заявил президент.

Он добавил, что партнёрство со странами СНГ подкрепляется внушительными объемами совместной экономической деятельности. Именно эти две причины — историческая связь и взаимная выгода в торговле — делают диалог приоритетным.

Члены Совбеза обсудили конкретные шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках объединения. Детали предложенных инициатив традиционно не раскрываются.

Курс на русофобию: Что будет с отношениями РФ и Молдавии после выхода Кишинёва из СНГ
Ранее в Кремле прокомментировали планирующийся выход Молдавии из СНГ. На вопрос журналистов о том, как оценивают в Москве подобные шаги Кишинёва, Дмитрий Песков был краток и ответил: «Мы сожалеем».

Никита Никонов
