Путин и Бердымухамедов подчеркнули важность будущего заседания Совета глав СНГ

Президент России Владимир Путин и национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре подчеркнули важность предстоящего заседания Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в Кремле.

«Подчеркнута важность предстоящего в октябре заседания Совета глав государств СНГ под председательством Туркменистана», — поделились в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на текущей неделе проведёт очередное совещание по экономическим вопросам. Президент регулярно занимается текущими делами и проводит рабочие встречи с кабинетом министров. Новое совещание состоится уже на этой неделе. Подробная повестка мероприятия пока не раскрывается. Также в графике президента значится традиционная оперативная встреча с постоянными членами Совета безопасности России.