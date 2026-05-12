Песков: Путин на неделе проведёт совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин планирует провести очередное совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент регулярно занимается экономической повесткой и проводит рабочие встречи с кабинетом министров. Песков отметил, что очередное совещание состоится уже на текущей неделе. Подробная повестка предстоящего совещания пока не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Владимира Путина на текущую неделю. Ожидается, что президент проведёт несколько рабочих мероприятий. Помимо совещания по экономическим вопросам также ожидается традиционная оперативная встреча с постоянными членами Совета безопасности России. Отдельно Путин выступит с обращением к участникам X съезда Союза машиностроителей РФ. Мероприятие состоится 14 мая в национальном центре «Россия».