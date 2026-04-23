На совещании Путина с Кабмином обсуждалась цифровизация системы ЗАГС
В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства обсуждалась в том числе цифровизация системы ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Докладчиком по теме выступил министр юстиции Константин Чуйченко, который также отчитался об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков.
А глава Минцифры Максут Шадаев выступил по теме обеспечения интернетом жителей малых населённых пунктов с населением от ста до тысячи человек.
Ранее Владимир Путин назвал приоритетные задачи для властей России. По словам президента, такими являются развитие демографии и укрепление института семьи в стране.
