На совещании Путина с Кабмином обсуждалась цифровизация системы ЗАГС

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства обсуждалась в том числе цифровизация системы ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Докладчиком по теме выступил министр юстиции Константин Чуйченко, который также отчитался об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков.

А глава Минцифры Максут Шадаев выступил по теме обеспечения интернетом жителей малых населённых пунктов с населением от ста до тысячи человек.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетные задачи для властей России. По словам президента, такими являются развитие демографии и укрепление института семьи в стране.