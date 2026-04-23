Песков заявил о проработке поручения Путина по жилью в Дагестане
В Кремле сообщили о срочной проработке поручения президента РФ Владимира Путина по восстановлению жилья в Дагестане. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать обыски в региональных структурах. Об этом он рассказал на брифинге.
Речь идёт о мерах поддержки жителей Дагестана, которым требуется восстановление жилья, включая объекты без оформленных документов. По словам представителя Кремля, работа над этим вопросом уже ведётся в правительстве в ускоренном режиме.
Напомним, в республике проводится оценка ущерба. Организован приём заявлений на возмещение и единовременные выплаты. Изначально сообщалось о выделении из бюджета на помощь гражданам 100 млн рублей. Позже власти Дагестана выделили ещё 300 млн рублей. Паводковая ситуация в регионе, по данным МЧС, начала стабилизироваться.
