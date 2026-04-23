23 апреля, 06:22

Все дома в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды

Работа сотрудников МЧС в Дагестане. Обложка © Max / МЧС России

Все жилые дома и участки в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды после паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. На видео — то, как сотрудники ведомства проводят работы по откачке, дезинфекции социальных объектов, жилых домов и прилегающих территорий, а также адресно помогают местным жителям.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия наводнений в Дагестане. Видео © Max / МЧС России

В Дагестане в 15 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних. Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения в одном населённом пункте, а подачи газа и холодной воды — в четырёх.

Из Москвы в Дагестан отправили уже более десяти тонн гуманитарной помощи
Ранее президент России Владимир Путин высказался о разрушении некоторых домов в Дагестане. Глава государства призвал оказать помощь в восстановлении жилья всем, даже если объект был построен с нарушениями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Матвей Константинов
