Все дома в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды

Все жилые дома и участки в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды после паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. На видео — то, как сотрудники ведомства проводят работы по откачке, дезинфекции социальных объектов, жилых домов и прилегающих территорий, а также адресно помогают местным жителям.

В Дагестане в 15 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних. Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения в одном населённом пункте, а подачи газа и холодной воды — в четырёх.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о разрушении некоторых домов в Дагестане. Глава государства призвал оказать помощь в восстановлении жилья всем, даже если объект был построен с нарушениями.