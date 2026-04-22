Из Москвы в Дагестан отправили уже более десяти тонн гуманитарной помощи

Уже более десяти тонн гуманитарной помощи отправила Москва в Дагестан, где ликвидируют последствия наводнений. По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерины Драгуновой, ежедневно в штабы обращаются сотни людей, желающих помочь.

«Сегодня жителям Дагестана нужна наша поддержка. Волонтёры Москвы подготовили первую партию гуманитарного груза в регион. Из столицы отправили уже более 10 тонн товаров первой необходимости... Спасибо каждому, кто приходит на помощь тем, кто в ней нуждается», — приводит её слова сайт Правительства Москвы.

Пожертвовать вещи можно каждый день с 10:00 до 19:00. Они должны быть новыми, в цельной упаковке и иметь этикетку. В приоритете — продукты питания с длительным сроком годности: консервы, крупы, масло, сахар, соль и так далее. Также нуждаются в предметах личной гигиены, одежде для детей и взрослых, в том числе тёплой, батарейках, постельном белье, бытовой химии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал помочь с восстановлением жилья всем, кто его потерял. Даже, если его законность вызывала вопросы.