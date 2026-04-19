В Дагестане не допустили разрушения плотины на водохранилище «Хала-Горк»

Спасатели МЧС России не дали засориться плотине на водохранилище «Хала-Горк» в Дагестане и предотвратили её разрушение. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

«Своевременными действиями спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище «Хала-Горк» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан», — сообщили в министерстве.

Там рассказали, что из-за скопившегося мусора вода стала хуже проходить через сооружение, и возникла реальная опасность, что водохранилище переполнится и плотину прорвёт. Спасатели вовремя всё убрали и не допустили беды.

Ранее сообщалось, что паводковая обстановка в Дагестане стабилизируется. По информации МЧС России, уровень воды в реках идёт на спад. Однако в ряде районов активизировались оползневые процессы. Это связано с переувлажнением почвы. Специалисты ведут мониторинг обстановки в горных и предгорных зонах. Они внимательно следят за состоянием склонов. Жителей просят сохранять бдительность и не игнорировать оповещения экстренных служб. В ближайшее время ведомства будут оценивать риски в наиболее уязвимых районах.