В дагестанском селе Уркарах около сотни домов оказались под угрозой обрушения из-за оползневых процессов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Дагестане оползень угрожает сотне домов в селе Уркарах.

«Мой дом. Сколько я тут жила, где-то 50 лет. Уже всё рухнуло, всё ушло», — поделилась жительница села.

Ситуация в населённом пункте продолжает ухудшаться на фоне активного смещения грунта. По имеющимся данным, не менее 28 домохозяйств уже полностью разрушены. Жители сообщают о продолжающихся обвалах земли и каменных масс в разных частях региона.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Уркарах из-за оползневых процессов частично разрушился жилой двухэтажный дом. Перед обрушением на здании появилась крупная трещина, после чего раздался характерный скрежет, и конструкция начала стремительно разрушаться.