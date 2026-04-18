Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:46

В Дагестане оползень угрожает сотне домов в селе Уркарах

В Дагестане оползень угрожает сотне домов в селе Уркарах.

В дагестанском селе Уркарах около сотни домов оказались под угрозой обрушения из-за оползневых процессов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Мой дом. Сколько я тут жила, где-то 50 лет. Уже всё рухнуло, всё ушло», поделилась жительница села.

Ситуация в населённом пункте продолжает ухудшаться на фоне активного смещения грунта. По имеющимся данным, не менее 28 домохозяйств уже полностью разрушены. Жители сообщают о продолжающихся обвалах земли и каменных масс в разных частях региона.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Уркарах из-за оползневых процессов частично разрушился жилой двухэтажный дом. Перед обрушением на здании появилась крупная трещина, после чего раздался характерный скрежет, и конструкция начала стремительно разрушаться.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Наводнение в Дагестане
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar