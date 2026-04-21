Путин: В Дагестане необходимо восстановить даже неоформленное жильё

В Дагестане часть домов, повреждённых потоками воды во время наводнения, была построена без получения должных разрешений, однако пострадавших граждан нельзя оставлять без жилья. Следует помочь им с восстановлением, несмотря ни на что, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов, заслушав доклад по данной теме.

«Люди построили, и часто у них ничего нет другого, кроме того, что было построено — даже с нарушением нормативных документов. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чём, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им всё равно помогать», — подчеркнул глава государства.

Путин дал поручение, как можно быстрее оценить причинённый стихией ущерб для жилых домов и оперативно принять решение о восстановлении, чтобы никто не остался без жилья.

Напомним, в республике проводится оценка ущерба. Организован приём заявлений на возмещение и единовременные выплаты. Изначально сообщалось о выделении из бюджета на помощь гражданам 100 млн рублей. Позже власти Дагестана выделили ещё 300 млн рублей. Паводковая ситуация в регионе, по данным МЧС, начала стабилизироваться.