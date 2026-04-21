Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 13:07

Путин: В Дагестане необходимо восстановить даже неоформленное жильё

Архивное фото. Обложка © Life.ru

В Дагестане часть домов, повреждённых потоками воды во время наводнения, была построена без получения должных разрешений, однако пострадавших граждан нельзя оставлять без жилья. Следует помочь им с восстановлением, несмотря ни на что, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов, заслушав доклад по данной теме.

«Люди построили, и часто у них ничего нет другого, кроме того, что было построено — даже с нарушением нормативных документов. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чём, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им всё равно помогать», — подчеркнул глава государства.

Путин дал поручение, как можно быстрее оценить причинённый стихией ущерб для жилых домов и оперативно принять решение о восстановлении, чтобы никто не остался без жилья.

Напомним, в республике проводится оценка ущерба. Организован приём заявлений на возмещение и единовременные выплаты. Изначально сообщалось о выделении из бюджета на помощь гражданам 100 млн рублей. Позже власти Дагестана выделили ещё 300 млн рублей. Паводковая ситуация в регионе, по данным МЧС, начала стабилизироваться.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Паводки в России
  • Политика России
  • Политика
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar