23 апреля, 13:15

Путин поручил Чуйченко доложить о юрпомощи пострадавшим от паводков

На правительственном совещании президент РФ Владимир Путин обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой представить информацию о системе юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков. В ходе заседания кабмина глава государства напомнил о недавних паводках в ряде российских регионов и связанных с ними последствиях.

Отдельный акцент был сделан на необходимости правового сопровождения граждан после чрезвычайных ситуаций. По его словам, людям требуется помощь при фиксации ущерба и оформлении документов для дальнейших решений по компенсациям. Такие процедуры напрямую влияют на восстановительные меры и оценку утраченного имущества.

Дополнительно подчёркивалось, что подобная поддержка становится особенно востребованной в период ЧС. В завершение обсуждения президент попросил Константина Чуйченко доложить, как организована работа по оказанию юридической помощи пострадавшим.

Ранее Москва направила в Дагестан более десяти тонн гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от последствий наводнений. В регион продолжается отправка товаров первой необходимости, собранных при участии столичных волонтёров.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
