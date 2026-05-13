13 мая, 10:51

Песков: Путин встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Дилма Руссефф и Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Казани, 2024 год. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф, которая находится в Москве с визитом. Мероприятие состоится в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин примет в Кремле находящуюся в Москве с визитом Дилму Руссефф, президента Нового банка развития», — сказал представитель Кремля.

Диилма Вамна Руссефф — бывший президент Бразилии (с 1 января 2011 года по 12 мая 2016 года), стала первой женщиной, занявшей этот пост. С 24 марта 2023 года она также возглавляет Новый банк развития БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наметившихся положительных тенденциях в экономике страны, отметив инфляцию на уровне 5,6% в годовом выражении и некоторые признаки улучшения темпов экономического роста. Глава государства спросил у главы Минэкономразвития Максима Решетникова, правильно ли он понял, что в сфере макроэкономики наблюдаются положительные сдвиги, хотя в первом квартале показатель всё ещё был отрицательным. Решетников подтвердил оценку президента.

Анастасия Никонорова
