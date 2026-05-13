Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Москву всё ещё в силе
Обложка © ТАСС / AP
Приглашение президента России Владимира Путина главе США Дональду Трампу посетить Москву всё ещё в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Приглашение Путина Трампу посетить Россию (легендарное next time in Moscow), «безусловно», всё ещё в силе, сообщил мне Дмитрий Песков», — написал корреспондент в канале «Юнашев Live».
Напомним, накануне Трамп не исключил своего визита в Москву до конца года. Он подчеркнул, что «сделает всё необходимое» для этого.
Трамп действительно несколько раз бывал в России ещё до своего президентства: его первый визит в СССР состоялся в 1987 году, когда он вместе с женой Иваной посетил Москву и Ленинград, изучая возможность строительства отеля под брендом Trump; в 1996 году он вновь приехал уже в Российскую Федерацию для переговоров с чиновниками и девелоперами по поводу того же проекта, который так и не был реализован, а в 2013 году посетил Москву как организатор конкурса «Мисс Вселенная» в «Крокус Сити Холле», где провёл публичные мероприятия и дал интервью.
Напомним, что в ходе саммита на Аляске в августе президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу посетить Москву, обратившись к нему на английском языке. «Next time in Moscow», — сказал тогда российский лидер. Трамп счёл это предложение интересным и допустил возможность визита, несмотря на вероятную критику со стороны противников России.
