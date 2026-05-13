Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Москву всё ещё в силе

Трамп действительно несколько раз бывал в России ещё до своего президентства: его первый визит в СССР состоялся в 1987 году, когда он вместе с женой Иваной посетил Москву и Ленинград, изучая возможность строительства отеля под брендом Trump; в 1996 году он вновь приехал уже в Российскую Федерацию для переговоров с чиновниками и девелоперами по поводу того же проекта, который так и не был реализован, а в 2013 году посетил Москву как организатор конкурса «Мисс Вселенная» в «Крокус Сити Холле», где провёл публичные мероприятия и дал интервью.