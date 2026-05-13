В Кремле прокомментировали возможность визита Трампа в Россию

Вопрос о визите американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Трамп не исключил возможности своего визита в Россию в этом году. Республиканец заявил, что «сделает всё необходимое» для этого, и выразил уверенность в урегулировании российско-украинского конфликта, упомянув, что уже способствовал разрешению восьми других споров.