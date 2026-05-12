Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

Президент России Владимир Путин заявил о наметившихся положительных тенденциях в экономике страны после доклада главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Глава государства обратил внимание на инфляцию в 5,6% в годовом выражении и признаки улучшения по темпам экономического роста.

«Максим Геннадьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики?» — спросил глава государства.

При этом Путин отметил, что в первом квартале показатель всё ещё был отрицательным. Решетников подтвердил оценку президента.

Напомним, что Путин провёл встречу с главой Минэкономразвития Решетниковым. Министр представил президенту подробный отчёт о состоянии экономики страны. В частности, речь шла о макроэкономических показателях последних лет.