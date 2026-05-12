Песков рассказал, как Путин провёл майские праздники
Песков: Майские праздники у Путина прошли в рабочем режиме
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл майские праздники преимущественно в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что у президента в эти дни был насыщенный график. Майские праздники у главы государства в основном прошли в рабочем режиме. Песков напомнил о напряжённом графике президента 9 мая, а также о пресс-конференции, которую Путин дал по итогам этого рабочего дня. Кроме того, в понедельник президент встретился со своей первой учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. Во вторник глава государства работает в Кремле.
Ранее Life.ru рассказывал о планах Владимира Путина на текущую неделю. Ожидается, что президент проведёт несколько рабочих мероприятий. Одним из ключевых событий станет очередное совещание по экономическим вопросам. На нём глава государства, как ожидается, затронет актуальную экономическую повестку. Также в графике президента запланирована традиционная оперативная встреча с постоянными членами Совета безопасности России. Отдельным пунктом значится обращение Путина к участникам X съезда Союза машиностроителей РФ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.