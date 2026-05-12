Песков рассказал, как Путин провёл майские праздники

Он отметил, что у президента в эти дни был насыщенный график. Майские праздники у главы государства в основном прошли в рабочем режиме. Песков напомнил о напряжённом графике президента 9 мая, а также о пресс-конференции, которую Путин дал по итогам этого рабочего дня. Кроме того, в понедельник президент встретился со своей первой учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. Во вторник глава государства работает в Кремле.