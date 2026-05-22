22 мая, 08:20

Названы лидеры стран СНГ, которым больше всего доверяют россияне

ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян среди лидеров СНГ

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял первое место в рейтинге доверия граждан России к руководителям государств — участников СНГ. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ.

Лукашенко получил поддержку трёх четвертей опрошенных — 75%. На второй позиции оказался казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, который набрал 25%. Далее следуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 8% голосов и глава правительства Армении Никол Пашинян, которому доверяют 7% респондентов.

В материалах исследовательского центра подчёркивается, что именно Белоруссия на всём постсоветском пространстве демонстрирует уникальную динамику: доверие к её руководителю не просто остаётся стабильным, а неуклонно увеличивается на протяжении всего периода замеров. Аналитики также обратили внимание, что положительная тенденция стала особенно отчётливо проявляться с 2014 года и с тех пор ни разу не прерывалась.

Вероника Бакумченко
