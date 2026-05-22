22 мая, 01:08

Лукашенко заявил, что никак не реагирует на болтовню Зеленского

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на заявления Киева, включая высказывания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что просроченный президент находится под серьёзным давлением и не анализирует ситуацию.

По словам белорусского лидера, угрозы со стороны Киева его не пугают.

«Когда слышу подобные заявления, возникает вопрос: зачем Зеленский поступает так? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — сказал президент республики.

По его мнению, украинскому лидеру необходимо успокоиться, трезво оценивать ситуацию в стране и на фронте и делать соответствующие выводы.

Лукашенко готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины
Лукашенко готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности Украины к превентивным действиям против Белоруссии при возникновении угроз с её территории. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что главарь киевского режима дал спецслужбам указание дестабилизировать обстановку в соседней республике.

Артём Гапоненко
