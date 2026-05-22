Лукашенко заявил, что никак не реагирует на болтовню Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на заявления Киева, включая высказывания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что просроченный президент находится под серьёзным давлением и не анализирует ситуацию.

По словам белорусского лидера, угрозы со стороны Киева его не пугают.

«Когда слышу подобные заявления, возникает вопрос: зачем Зеленский поступает так? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — сказал президент республики.

По его мнению, украинскому лидеру необходимо успокоиться, трезво оценивать ситуацию в стране и на фронте и делать соответствующие выводы.