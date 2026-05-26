Бортников заявил о попытках подорвать страны СНГ изнутри

Угрозы безопасности на внешних границах СНГ и внутри самого Содружества усиливаются сразу по нескольким направлениям. Объединение пытаются подорвать и изнутри, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Обстановка на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества складывается непростая. Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой. Установить здесь свое господство», — указал он.

Среди ключевых вызовов Бортников назвал международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованную преступность, наркотрафик, кибератаки и информационное противоборство.

Глава ФСБ подчеркнул, что эти угрозы требуют постоянного внимания и координации действий спецслужб стран СНГ.