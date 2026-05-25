Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 10:44

ФСБ сняла на видео натовские мины, найденные на борту газовоза в Усть-Луге

ФСБ показала заминированный газовоз, пришедший в Усть-Лугу

Взрычатка, обнаруженная на судне у порта Усть-Луга. Взрывное устройство на газовозе. Обложка © ЦОС ФСБ

Взрычатка, обнаруженная на судне у порта Усть-Луга. Взрывное устройство на газовозе. Обложка © ЦОС ФСБ

Появилось видео с места событий в порту Усть-Луга Ленинградской области, где сотрудники ФСБ предотвратили теракт с заминированным газовозом. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Теракт с заминированным газовозом предотвращён в Ленобласти. Видео © ЦОС ФСБ

После обнаружения взрывчатки экипаж эвакуировали, сейчас он вернулся на борт и готов продолжать путь. Действия российских специалистов предотвратили взрыв. По словам специалиста-взрывотехника ФСБ России, предназначение предметов удалось установить в ходе осмотра подводным дроном. Установлено, что они произведены в странах НАТО.

ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом
ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. Прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. На магнитных креплениях в районе машинного отделения водолазы обнаружили два самодельных взрывных устройства по 7 кг пластита каждое, похожих на морские мины производства одной из стран НАТО. Возбуждено уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Силовые структуры
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar