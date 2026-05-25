ФСБ сняла на видео натовские мины, найденные на борту газовоза в Усть-Луге

Появилось видео с места событий в порту Усть-Луга Ленинградской области, где сотрудники ФСБ предотвратили теракт с заминированным газовозом. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

После обнаружения взрывчатки экипаж эвакуировали, сейчас он вернулся на борт и готов продолжать путь. Действия российских специалистов предотвратили взрыв. По словам специалиста-взрывотехника ФСБ России, предназначение предметов удалось установить в ходе осмотра подводным дроном. Установлено, что они произведены в странах НАТО.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. Прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. На магнитных креплениях в районе машинного отделения водолазы обнаружили два самодельных взрывных устройства по 7 кг пластита каждое, похожих на морские мины производства одной из стран НАТО. Возбуждено уголовное дело.