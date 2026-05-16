США вложили сотни миллионов долларов в биолаборатории на Украине
РИАН: США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso
США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине, следует из документов американского посольства в Киеве, изученных РИА «Новости». На строительство и оснащение объектов Вашингтон потратил около 24,8 миллиона долларов.
Лаборатории высокой степени защиты были размещены в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах. Самым дорогим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов.
При этом, согласно докладу Минобороны США, на который ссылается агентство, американские власти в общей сложности инвестировали свыше 200 миллионов долларов в 46 биологических объектов на Украине. Формально программа реализовывалась в рамках снижения биологических угроз и борьбы с опасными инфекциями.
Россия ранее неоднократно заявляла, что деятельность этих лабораторий может быть связана с разработками в сфере биологического оружия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что в ходе специальной военной операции были получены доказательства разработки опасных компонентов. Речь идёт о материалах, связанных с биологическим оружием.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.