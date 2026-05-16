США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине, следует из документов американского посольства в Киеве, изученных РИА «Новости». На строительство и оснащение объектов Вашингтон потратил около 24,8 миллиона долларов.

Лаборатории высокой степени защиты были размещены в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах. Самым дорогим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов.

При этом, согласно докладу Минобороны США, на который ссылается агентство, американские власти в общей сложности инвестировали свыше 200 миллионов долларов в 46 биологических объектов на Украине. Формально программа реализовывалась в рамках снижения биологических угроз и борьбы с опасными инфекциями.