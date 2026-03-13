Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин выступил с заявлением. По его словам, Украина не прекращает работу над скрытой военно-химической программой, получая поддержку от ряда зарубежных стран.

Дипломат подчеркнул, что Киев активно наращивает свои возможности в сфере радиационной, химической и биологической защиты. При этом объёмы закупок специфических материалов и оборудования значительно превосходят реальные потребности, необходимые для ликвидации последствий возможных инцидентов.

Выступая на 111-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, представитель Москвы отметил, что Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран. По его мнению, всесторонняя иностранная помощь играет здесь ключевую роль.

Российская сторона также сообщает о конкретных находках на линии фронта. Военные обнаруживают на оставленных позициях ВСУ кустарные лаборатории, где производились опасные токсичные вещества.

«Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и военнослужащих РФ», — уточнил он.

По данным российского дипломата, упаковка и способ дозировки найденных соединений указывают на то, что они предназначались для снаряжения самодельных взрывных устройств. Москва продолжает настаивать на расследовании этих фактов международными экспертами.

Ранее ветеран спецоперации с позывным Матрос также сообщал, что украинские военные применяют химическое оружие. Он опубликовал снимок боеприпаса, который, по его словам, срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества.