На Кубани четыре человека, включая ребёнка, остаются в больницах после атак БПЛА

Четверо пострадавших от удара беспилотников на побережье Краснодарского края до сих пор лечатся в больницах. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Атаку украинских военных на регион совершили 12 августа. Тогда госпитализировали 14 человек. По данным ведомства, состояние двоих оставшихся в стационаре пациентов оценивается как средней тяжести. Ещё двое, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

«Продолжают лечение в стационаре: два человека в состоянии средней степени тяжести; два человека, включая одного ребёнка, в тяжёлом состоянии», — говорится в ответе министерства на запрос журналистов.

А ранее сообщалось, что в больницах Краснодарского края всё ещё оставались семеро человек после удара беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке. В региональном оперативном штабе уточнили, что все они взрослые. Сразу после атаки в больницы попали 23 отдыхающих.