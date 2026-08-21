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Регион
21 августа, 15:32

На Кубани четыре человека, включая ребёнка, остаются в больницах после атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Четверо пострадавших от удара беспилотников на побережье Краснодарского края до сих пор лечатся в больницах. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Атаку украинских военных на регион совершили 12 августа. Тогда госпитализировали 14 человек. По данным ведомства, состояние двоих оставшихся в стационаре пациентов оценивается как средней тяжести. Ещё двое, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

«Продолжают лечение в стационаре: два человека в состоянии средней степени тяжести; два человека, включая одного ребёнка, в тяжёлом состоянии», — говорится в ответе министерства на запрос журналистов.

Двое пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск остаются в тяжёлом состоянии
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск остаются в тяжёлом состоянии

А ранее сообщалось, что в больницах Краснодарского края всё ещё оставались семеро человек после удара беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке. В региональном оперативном штабе уточнили, что все они взрослые. Сразу после атаки в больницы попали 23 отдыхающих.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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