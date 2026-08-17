После атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке 7 пострадавших всё ещё в больницах

Семеро пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке продолжают лечение в больницах Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Все оставшиеся в стационарах пациенты — взрослые. Изначально после атаки были госпитализированы 23 человека.

Напомним, 3 августа украинские БПЛА атаковали Геленджик. Удар пришёлся по пляжу, где находились отдыхающие. Погибли семь человек, среди них четверо детей, ещё около 60 получили травмы. Одной из жертв стала пятилетняя Соня — дочь российского военнослужащего. С девочкой простились 6 августа в посёлке Майском Ростовской области.