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17 августа, 16:00

После атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке 7 пострадавших всё ещё в больницах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baby-Spider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baby-Spider

Семеро пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке продолжают лечение в больницах Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Все оставшиеся в стационарах пациенты — взрослые. Изначально после атаки были госпитализированы 23 человека.

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Напомним, 3 августа украинские БПЛА атаковали Геленджик. Удар пришёлся по пляжу, где находились отдыхающие. Погибли семь человек, среди них четверо детей, ещё около 60 получили травмы. Одной из жертв стала пятилетняя Соня — дочь российского военнослужащего. С девочкой простились 6 августа в посёлке Майском Ростовской области.

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Александра Мышляева
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