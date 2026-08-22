Страшные сутки в ЛНР: От ударов ВСУ не стало двух мирных жителей, ещё 9 получили увечья

За сутки в Луганской Народной Республике под ударами ВСУ погибли два человека, один из них — подросток, ещё девять получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

В городе Рубежное беспилотник ударил по легковой машине, где находились мать и её сын. От этого удара 16-летний юноша погиб. В посёлке Малорязанцево под Лисичанском под удар попал строительный магазин: там погибла 47-летняя женщина, ещё четверо пострадали.

По словам Пасечника, ряд ударов пришёлся по грузовому транспорту. На трассе Новоайдар — Северодонецк дрон атаковал грузовик подрядной организации, ранения получил руководитель фирмы. Возле села Смоляниново в Новоайдарском округе беспилотник ударил ещё по одному грузовику, пострадал его водитель.

В Кременной под удары попали два автомобиля — ранены двое мужчин. В Сватово атаковали 47-летнего мужчину, ехавшего на электросамокате, его с ранениями увезли в больницу. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Всего за сутки украинские силы нанесли удары по десяти муниципалитетам республики. Повреждены машины, а также жилые, коммунальные и коммерческие объекты. Местные власти и профильные службы устраняют последствия, а следователи фиксируют произошедшее. Средствами ПВО и мобильными группами сбито около 90 воздушных целей.

До этого Пасечник сообщал о ночной атаке дронов по ЛНР, при которой один человек погиб и восемь пострадали, в том числе ребёнок. В Северодонецке удар пришёлся по частному дому — ранения получили 47-летние мужчина и женщина и 10-летний ребёнок. В Сватовском округе при ударе беспилотника по жилому дому погибла 70-летняя женщина.