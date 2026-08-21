В ЛНР один человек погиб и восемь пострадали при ночной атаке дронов ВСУ

В результате ночных ударов ВСУ по Луганской Народной Республики один человек погиб и восемь получили ранения, включая ребёнка. Данное заявление сделал глава региона Леонид Пасечник.

«Ночью неонацисты нанесли прицельный удар по спящим людям. В Северодонецке враг атаковал частный дом. Ранения получили 47-летние женщина и мужчина, а также 10-летний ребёнок. В Сватовском муниципальном округе в результате удара БПЛА по жилому дому погибла 70-летняя женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в своём телеграм-канале.

Ударам подверглись и легковые автомобили. В Сватовском округе и Лисичанске пострадали 59-летняя женщина и 75-летний мужчина. В Славяносербском округе дрон атаковал локомотив, ранение получил помощник машиниста. Ещё двое мужчин 44 и 51 года были ранены в Рубежном и Кременском округах. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, они находятся под наблюдением врачей.

За сутки беспилотники также повредили автомобили в Луганске и Кировске. Кроме того, пострадали объекты гражданской, коммунальной и промышленной инфраструктуры в Стаханове, Рубежном, Ровеньках, Алчевске и нескольких муниципальных округах. В четырёх муниципалитетах после падения обломков вспыхнули пожары на открытой местности.

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы за сутки уничтожили около 70 воздушных целей. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атак.

Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате массированной атаки погибли три человека, ещё десять получили ранения. Под удары попали коммунальные работники, дорожники, жилые дома и гражданские предприятия. В Рубежном был атакован автомобиль аварийной бригады филиала «Лугансктепло». Трое сотрудников скончались на месте, двое пострадали. На трассе между Первомайском и селом Троицкое удар пришёлся по спецтехнике, которая использовалась при ремонте дороги. Ранения получили трое рабочих.