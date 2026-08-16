В ЛНР из-за атак дронов погиб водитель из Ростова, ещё четыре человека ранены

В ЛНР за сутки при атаках беспилотников погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Белокуракинском округе БПЛА атаковал гражданскую грузовую «Газель». Водитель, приехавший из Ростова-на-Дону, получил смертельные травмы. В Лисичанске под удар попал водовоз, переданный региону Татарстаном. Ранения получили мужчины 33 и 44 лет.

Ещё два человека пострадали в результате атак в Сватовском и Новопсковском округах. В первом случае была ранена 66-летняя женщина после удара по многоквартирному дому, во втором — 42-летний водитель легкового автомобиля.

По словам главы ЛНР, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Всего за сутки атакам подверглись 16 муниципалитетов региона. Повреждения получили гражданские, коммунальные и коммерческие объекты. Последствия ударов ликвидируют местные власти и экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при ударах БПЛА погибла женщина и ещё три мирных жителя получили ранения. Атаки фиксировались в Кременной, Троицком округе, Лисичанске, Луганске и других населённых пунктах республики.