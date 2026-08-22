В Ейском районе Кубани объявили траур после гибели двух детей при атаке БПЛА

В Ейском районе Краснодарского края объявлен траур после атаки БПЛА. Утром в субботу ВСУ нанёсли удар по жилым домам и гражданской инфраструктуре. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, погибли двое детей, двое взрослых госпитализированы. Решение о трауре озвучил глава района Роман Бублик.

«Сегодня в Ейском районе объявляется траур по погибшим в следствии теракта, отменяются все праздничные и увеселительные мероприятия. Призываю граждан сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать меры безопасности», — приводит слова Бублика администрация района в канале в «Максе».

Также ранее сообщалось, что в Ейском районе экстренные службы тушат пожар на территории порта после налёта БПЛА. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется. Органы власти держат ситуацию на контроле.