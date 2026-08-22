Упавший на автобус в Севастополе БПЛА был начинён поражающими элементами

Беспилотник, упавший на рейсовый автобус в Севастополе, был начинён поражающими элементами. В результате атаки погибли два человека, ещё 10 пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. Среди раненых есть 16-летний подросток.

По словам главы города, жертвами стали молодой мужчина и женщина. Пострадавшим оказывают необходимую экстренную медицинскую помощь. Всего во время массированного налёта российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 16 беспилотников над Севастополем и прилегающей акваторией.

Последствия падения обломков зафиксированы и в других частях города. Возле одной из школ обнаружили фрагменты ещё одного БПЛА, в здании оказалось повреждено остекление. Изначально сообщалось о пяти пострадавших при падении дрона на автобус, однако позднее их число выросло до десяти. Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий.

За два дня до этого Севастополь пережил ещё одну атаку беспилотников. Тогда осколками были ранены женщина и её двухлетний ребёнок. Малыша с травмами грудной клетки доставили в больницу, также были повреждены автомобили и окна в жилом доме.