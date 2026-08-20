В Севастополе из-за беспилотников пострадали мама с двухлетним ребёнком

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 13 беспилотников на Севастополь. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. Есть пострадавшие — мать с двухлетним ребёнком. Малыша госпитализировали.

«Ребёнок 2 года, получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА, также посекло осколками маму ребёнка. Ребёнка скорая помощь транспортирует в больницу», — написал он в своём телеграм-канале.

Осколки сбитых аппаратов упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе в многоквартирном доме выбило несколько окон. Кроме того, поступило три сообщения о повреждённых автомобилях.

Ранее в Севастополе к пляжу в районе Парка Победы прибило беспилотник, предположительно с полным боезарядом. Территорию временно оцепили, отдыхающих эвакуировали. По словам Михаила Развожаева, дрон оказался в акватории после одной из атак ВСУ на Севастополь. Развожаев считает, что аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул в воду.