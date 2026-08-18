К пляжу в Севастополе прибило БПЛА
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К пляжу в районе Парка Победы в Севастополе прибило беспилотник, предположительно с полным боезарядом. Территорию оцепили, отдыхающих эвакуировали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, дрон оказался в акватории после одной из атак ВСУ на Севастополь. Губернатор считает, что аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал в воду.
«Беспилотник предварительно с полным боезарядом», — написал Развожаев.
На месте работают специалисты. БПЛА планируют уничтожить там же путём контролируемого подрыва.
Севастополь в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников. Ранее Life.ru сообщал, что шесть дронов были принудительно посажены средствами РЭБ во время атаки на город. Тогда, по данным Развожаева, обошлось без пострадавших.
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