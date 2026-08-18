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18 августа, 12:24

К пляжу в Севастополе прибило БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ

К пляжу в районе Парка Победы в Севастополе прибило беспилотник, предположительно с полным боезарядом. Территорию оцепили, отдыхающих эвакуировали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, дрон оказался в акватории после одной из атак ВСУ на Севастополь. Губернатор считает, что аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал в воду.

«Беспилотник предварительно с полным боезарядом», — написал Развожаев.

На месте работают специалисты. БПЛА планируют уничтожить там же путём контролируемого подрыва.

«Варвары и нелюди»: Дрон ВСУ разрушил Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов — шедевр Франца Рубо
«Варвары и нелюди»: Дрон ВСУ разрушил Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов — шедевр Франца Рубо

Севастополь в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников. Ранее Life.ru сообщал, что шесть дронов были принудительно посажены средствами РЭБ во время атаки на город. Тогда, по данным Развожаева, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о происшествиях, атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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