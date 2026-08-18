К пляжу в Севастополе прибило БПЛА

К пляжу в районе Парка Победы в Севастополе прибило беспилотник, предположительно с полным боезарядом. Территорию оцепили, отдыхающих эвакуировали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, дрон оказался в акватории после одной из атак ВСУ на Севастополь. Губернатор считает, что аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал в воду.

«Беспилотник предварительно с полным боезарядом», — написал Развожаев.

На месте работают специалисты. БПЛА планируют уничтожить там же путём контролируемого подрыва.

Севастополь в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников. Ранее Life.ru сообщал, что шесть дронов были принудительно посажены средствами РЭБ во время атаки на город. Тогда, по данным Развожаева, обошлось без пострадавших.