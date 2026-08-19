Над Севастополем в ходе отражения двух атак уничтожили 13 вражеских БПЛА
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Две атаки украинских беспилотников за ночь отразили в Севастополе российские военные, ПВО и мобильные огневые группы. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего было нейтрализовано 13 БПЛА.
По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет.
Спасатели зарегистрировали два возгорания травы в Балаклавском районе.
Также этой ночью враг пытается прорваться к Москве. С начала суток 19 августа число сбитых дронов на подлёте к столице достигло 21.
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