Над Севастополем в ходе отражения двух атак уничтожили 13 вражеских БПЛА

Две атаки украинских беспилотников за ночь отразили в Севастополе российские военные, ПВО и мобильные огневые группы. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего было нейтрализовано 13 БПЛА.

По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет.

Спасатели зарегистрировали два возгорания травы в Балаклавском районе.

Также этой ночью враг пытается прорваться к Москве. С начала суток 19 августа число сбитых дронов на подлёте к столице достигло 21.