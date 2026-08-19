Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 01:53

Над Севастополем в ходе отражения двух атак уничтожили 13 вражеских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Две атаки украинских беспилотников за ночь отразили в Севастополе российские военные, ПВО и мобильные огневые группы. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего было нейтрализовано 13 БПЛА.

По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет.

Спасатели зарегистрировали два возгорания травы в Балаклавском районе.

ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем
ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем

Также этой ночью враг пытается прорваться к Москве. С начала суток 19 августа число сбитых дронов на подлёте к столице достигло 21.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar