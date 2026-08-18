ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом.

Часть воздушных целей уничтожили над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что речь идёт о работе дежурных средств ПВО в течение 12 часов.

А в ночь на 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, 180 из них уничтожили непосредственно в регионе. На местах падения обломков работали экстренные службы.