ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Российские средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом.
Часть воздушных целей уничтожили над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что речь идёт о работе дежурных средств ПВО в течение 12 часов.
А в ночь на 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, 180 из них уничтожили непосредственно в регионе. На местах падения обломков работали экстренные службы.
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