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Регион
18 августа, 15:46

Тела двух мужчин найдены в посёлке под Белгородом после атаки ВСУ 15 августа

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В посёлке Октябрьский Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших после прилёта боеприпаса 15 августа. Об этом сообщил региональный оперштаб в Max.

Личности погибших уже установлены. По данным властей, мужчины погибли непосредственно в результате прилёта боеприпаса ВСУ. Руководство района уже выразило соболезнования родным умерших.

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Life.ru ранее уже писал об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область 15 августа. Изначально сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате налёта БПЛА. Тяжёлые травмы зафиксированы у мужчины из села Бессоновка Белгородского округа. При взрыве FPV-дрона ему оторвало обе стопы, также диагностированы множественные осколочные ранения голеней и предплечий. А в посёлке Малиновка при обстреле осколок попал мужчине в грудную клетку.

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Татьяна Миссуми
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