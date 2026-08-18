Тела двух мужчин найдены в посёлке под Белгородом после атаки ВСУ 15 августа
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
В посёлке Октябрьский Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших после прилёта боеприпаса 15 августа. Об этом сообщил региональный оперштаб в Max.
Личности погибших уже установлены. По данным властей, мужчины погибли непосредственно в результате прилёта боеприпаса ВСУ. Руководство района уже выразило соболезнования родным умерших.
Life.ru ранее уже писал об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область 15 августа. Изначально сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате налёта БПЛА. Тяжёлые травмы зафиксированы у мужчины из села Бессоновка Белгородского округа. При взрыве FPV-дрона ему оторвало обе стопы, также диагностированы множественные осколочные ранения голеней и предплечий. А в посёлке Малиновка при обстреле осколок попал мужчине в грудную клетку.
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