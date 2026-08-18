Тела двух мужчин найдены в посёлке под Белгородом после атаки ВСУ 15 августа

В посёлке Октябрьский Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших после прилёта боеприпаса 15 августа. Об этом сообщил региональный оперштаб в Max.

Life.ru ранее уже писал об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область 15 августа. Изначально сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате налёта БПЛА. Тяжёлые травмы зафиксированы у мужчины из села Бессоновка Белгородского округа. При взрыве FPV-дрона ему оторвало обе стопы, также диагностированы множественные осколочные ранения голеней и предплечий. А в посёлке Малиновка при обстреле осколок попал мужчине в грудную клетку.