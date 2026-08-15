Дроны ВСУ покалечили двоих мирных жителей Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территорию Белгородской области. О последствиях обстрелов сообщил оперативный штаб региона.

Тяжёлые травмы зафиксированы у мужчины из села Бессоновка Белгородского округа. При взрыве FPV-дрона ему оторвало обе стопы, также диагностированы множественные осколочные ранения голеней и предплечий. Пострадавшего в тяжёлом состоянии везут в городскую больницу №2 Белгорода.

В посёлке Малиновка при обстреле осколок попал мужчине в грудную клетку. Первую помощь ему оказывают в Октябрьской районной больнице, после чего пациента переведут в то же медучреждение областного центра.

Помимо пострадавших, атаки нанесли ущерб инфраструктуре. В Малиновке детонация дронов выбила окна в здании социального объекта. В посёлке Октябрьский повреждено остекление многоквартирного дома и коммерческого помещения, пострадал один автомобиль.

В Ракитном беспилотник ударил по торговому объекту, разбив стёкла. Ещё один дрон атаковал многоквартирный дом, где также выбиты окна. В Грайворонском округе зафиксировано несколько попаданий. В селе Ивановская Лисица пробита кровля частного дома, в самом Грайвороне повреждён автомобиль, а в Глотово и Почаево пострадали крыши двух жилых построек. В Шебекино дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. Взрыв повредил крышу гаража, навес и забор.

Ранее в Белгородской области в результате атак FPV-дронов погиб мужчина, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. Вооружённые силы Украины нанесли удары по четырём районам области. В селе Варваровка беспилотник попал в частный дом, в этот момент внутри находился мужчина, он скончался на месте. В Грайвороне ранения получила женщина, которая передвигалась на велосипеде. Медики диагностировали у неё ампутацию кисти и множественные осколочные повреждения.