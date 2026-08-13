Мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ на частный дом под Белгородом

Один человек погиб и ещё один получил тяжёлые ранения в результате атак украинских беспилотников на четыре муниципалитета Белгородской области. В селе Варваровка Белгородского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Находившийся там мужчина получил ранения, от которых скончался на месте, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В Грайвороне беспилотник атаковал женщину, ехавшую на велосипеде. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Медики диагностировали у неё травматическую ампутацию кисти и множественные осколочные ранения рук и ног.

Повреждения зафиксированы и в других населённых пунктах. В селе Почаево ударом дрона выбило окна и повредило входную группу и забор частного дома, а в Мощеном после взрыва FPV-дрона разбиты окна в доме.

В Шебекино беспилотник взорвался рядом с многоквартирным домом, повредив остекление. В посёлке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал КамАЗ — у грузовика повреждена кабина.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что повреждения зафиксированы в 70 многоквартирных домах (пострадало 947 квартир) и 14 частных домах. К каждому объекту уже прикрепили подрядчика и определили источник финансирования, сейчас строители в первую очередь восстанавливают тепловой контур зданий, чтобы жильцы могли быстрее вернуться домой.