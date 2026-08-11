В Белгороде после атаки БПЛА повреждения получили около 950 квартир

Повреждения зафиксированы в 70 многоквартирных домах Белгорода — там пострадали 947 квартир. Также последствия атак зафиксированы в 14 частных домах, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.

За каждым объектом уже закрепили подрядчика и определили источник финансирования. Сейчас строители в первую очередь восстанавливают тепловой контур зданий, чтобы жильцы смогли как можно быстрее вернуться домой.

До конца недели специалисты должны завершить необходимые обмеры для последующей экспертизы. Шуваев поручил контролировать сроки ремонта и стоимость работ, чтобы не допустить задержек и завышения цен со стороны подрядчиков.

По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, последствия атаки также выявлены у 126 автомобилей, девяти коммерческих и трёх социальных объектов. Всего в городе восстановление требуется более чем двум тысячам жилых помещений.

Напомним, при атаке на Нижнекамск ВСУ, предположительно, использовали беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый». В результате трагедии погибли 13 человек, более 70 получили ранения, 21 пострадавший остаётся в больнице. По факту теракта возбуждено уголовное дело, а 10 августа в регионе было объявлено днём траура.