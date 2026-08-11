Дрон-камикадзе ударил по продуктовому магазину на Брянщине, ранена продавец

Продавец продуктового магазина получила осколочные ранения при атаке беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По имеющейся информации, дрон-камикадзе ударил по торговой точке в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. В результате атаки находившаяся в магазине женщина получила осколочные ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны РФ утром 11 августа сообщили, что за ночь силами ПВО были перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других областей.