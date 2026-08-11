Почти четыре сотни дронов: ПВО защитила небо над 16 регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 396 украинских дронов над регионами страны. Об этом утром 11 августа сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 10 августа т. г. до 08:00 мск 11 августа т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Владимирской, Оренбургской областей, Московского региона и Республики Крым.

Накануне вечером сообщалось, что ПВО за день уничтожила 215 украинских беспилотников над регионами РФ. Поражение объектов зафиксировано в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, Подмосковье, Краснодарском крае и Республике Крым.

В России неоднократно заявляли, что атаки дронов по гражданским объектам — чистой воды провокация. Это почерк Киева, который любой ценой стремится скрыть провалы на фронте. Наши средства ПВО успешно нейтрализуют эти угрозы, а военные в зоне спецоперации наносят ответные точечные удары прямо по цехам сборки и центрам управления.