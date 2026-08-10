Нижнекамск атаковали дроны «Бобёр» и «Лютый»
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Беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый», предварительно, использовались ВСУ при атаке на Нижнекамск, пишет Mash. В результате повреждения получили 30 жилых многоэтажек.
Дальность полёта беспилотника «Бобёр» может достигать 1000 километров, а скорость — 150–200 км/ч. Масса его боевой части оценивается примерно в 1,8–20 килограммов. Силы ПВО уничтожили 12 дронов самолётного типа.
Предварительно, большинство ранений у пострадавших связано с поражающими элементами, которыми были начинены атаковавшие город дроны.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. В результате погибло 13 человек, среди жертв есть ребёнок. Пострадало 75 человек. В Татарстане объявлен траур.
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