Нижнекамск атаковали дроны «Бобёр» и «Лютый»

Беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый», предварительно, использовались ВСУ при атаке на Нижнекамск, пишет Mash. В результате повреждения получили 30 жилых многоэтажек.

Дальность полёта беспилотника «Бобёр» может достигать 1000 километров, а скорость — 150–200 км/ч. Масса его боевой части оценивается примерно в 1,8–20 килограммов. Силы ПВО уничтожили 12 дронов самолётного типа.

Предварительно, большинство ранений у пострадавших связано с поражающими элементами, которыми были начинены атаковавшие город дроны.