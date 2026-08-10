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Регион
10 августа, 11:38

Нижнекамск атаковали дроны «Бобёр» и «Лютый»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentina Dudnichenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentina Dudnichenko

Беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый», предварительно, использовались ВСУ при атаке на Нижнекамск, пишет Mash. В результате повреждения получили 30 жилых многоэтажек.

Дальность полёта беспилотника «Бобёр» может достигать 1000 километров, а скорость — 150–200 км/ч. Масса его боевой части оценивается примерно в 1,8–20 килограммов. Силы ПВО уничтожили 12 дронов самолётного типа.

Предварительно, большинство ранений у пострадавших связано с поражающими элементами, которыми были начинены атаковавшие город дроны.

При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно
При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. В результате погибло 13 человек, среди жертв есть ребёнок. Пострадало 75 человек. В Татарстане объявлен траур.

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Александра Вишнякова
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